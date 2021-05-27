Azerbaycan 6 Ermenistan askerini esir aldığını duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınır ihlali girişiminde bulunan 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurdu.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusundan "istihbarat-sabotaj grubu" diye nitelediği 6 askerin yerel saatle 03.00'te sınırı ihlal etme girişimleri sırasında esir alındıklarını açıkladı.

Azerbaycan askerlerin Kelbecer kenti Yukarı Ayrım yerleşimine yakın bir bölgede yakalandıklarını duyurdu. Esir alınan Ermenistan askerlerinin bölgedeki ikmal yollarında mayın döşemeye çalıştıkları öne sürülen açıklamada ayrıca, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye gönderdiği tank ve zırhlı araçların da engellendiği belirtildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise 6 askerin Ermenistan'ın Gegharkunik sınır bölgesindeki askeri üssün koruma alanında yer alan topraklarda mühendislik işleri yürütürken Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından etrafları çevrilerek esir alındıklarını duyurdu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Esir alınan askerlerin geri dönmesi için gerekli önlemler alınmaktadır" denildi.

Ermenistan bu hafta başında Azerbaycan'ı mevzilerine ateş açmakla suçlamıştı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan güçleriyle sınırda yaşanan karşılık ateş açma sırasında dün bir askerinin öldüğünü duyurmuştu.