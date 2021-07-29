Ayvatoğlu hakkındaki iddianamede yeni gelişme: Top Adalet Bakanlığı'nda

Ankara Başsavcılığı, lüks araçta kokain kullanırken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan ve “pudra şekeri kullandığını” öne süren AKP çalışanı Kürşat Ayvatoğlu hakkında 15 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre; ancak mahkeme, iddianameyi görüntülerin gerçekliğinin araştırılmadığı gerekçesiyle iade etti. Savcılığın iade kararına itirazı da reddedildi. Bunun üzerine savcılık kanun yararına bozma talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Ayvatoğlu dosyası şimdi Bakanlık'tan gelecek kararı bekliyor.

Ayvatoğlu'nun, söz konusu görüntüleri ortaya çıkınca gözaltına alınmış, ilk ifadesinde “Görüntülerdeki madde pudra şekeri” demişti. Serbest bırakılan Ayvatoğlu, ikinci kez gözaltına alınmış, bu defa uyuşturucu kullandığını kabul etmişti. Son 6 aydır uyuşturucu kullanmadığını iddia eden Ayvatoğlu'nu Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor yalanlamıştı. Raporda, Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucuya rastlandığı belirtilmişti.