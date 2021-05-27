Ayvalık'ta deniz emekçilerinden eylem: Patronlara değil emekçiye barınak

Ayvalık'ta 21 Mayıs sabahı yaşanan şiddetli kasırga sonucunda 100’ün üzerinde irili ufaklı teknenin parçalanması üzerine deniz emekçileri bugün Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı.

Deniz emekçileri yaşanan felaketin kasırgadan değil tekneler için güvenli bir barınağın olmamasından kaynaklandığını söylediler.

Zamanında Ayvalıklı denizcilerin kullandığı limanın özelleştirilerek lüks yatlar için marina haline getirildiğinin altını çizen gemiciler, çok küçük miktarda teknenin sığınabileceği Cunda’daki balıkçı barınağının da bugün tamamen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsis edilmek istendiğini belirttiler.

Ayvalık’ta 1.500’e yakın teknenin barınabileceği tek bir güvenli yer yok.

Yapılan açıklamada, kasırgada zarar görmeyen teknelerin Koç Holding'e verilen Marina'da olduğunun, burada da sermayenin rahat etmesi için tüm imkanların sağlandığının altı çizildi.

"On yıllardır her seçim döneminde barınak sözü veren siyasilerin bütün sözlerinin yalan olduğu bugünlerde de ortaya çıktı. Biz artık bu palavralara inanmıyoruz" diyen emekçiler yarından tezi yok denizci birliğini kuracaklarını ve mücadeleyi yükselteceklerini dile getirdiler.

Açıklamada "Ekmeğini denizden çıkaran pek çok arkadaşımız ekmek teknesini kaybetmiştir. Denize sevdalı, kıt kanaat geçinirken artırdığı üç-beş kuruşla tekne almış, evine balığını o teknelerle götüren amatör denizciler belki de tek varlıklarını yitirmiştir" diyen Ayvalıklı denizciler artık bu gidişin son bulmasını istediklerini belirterek iki talep ortaya koydular:

"1. Ayvalık’ta bir barınak derhal planlanmalı, inşasına ise hemen başlanmalıdır. Bunun için denizi ve rüzgarları iyi bilen deneyimli balıkçıların mutlaka görüşü alınmalıdır.

2. Yaşadığımız son felaket bir afettir. Bu afette teknelerini kaybeden ve tekneleri hasar gören tüm denizcilerin, balıkçı, ticari, amatör ayırt edilmeden tüm zararları tazmin edilmelidir."

Büyük sermaye gruplarına kaynak ayıran hükümetin, geçim kaynağı sadece teknesi olan afetzede denizcilere kaynak ayırmasının zor olmayacağı belirtilen açıklamada, toplanan dilekçelerin eylem sonunda Kaymakamlığa iletileceği ifade edildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in süreç hakkında kısa bir bilgilendirme yapmasıyla eylem sona erdi.