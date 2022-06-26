Ayvalık Koruma Girişimi'nden 'Tabiat mı görmedik?' diyen Dikran Masis'e yanıt

Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi, Tavuk Adası'ndaki projenin sahibi Dikran Masis'in adadaki yapılaşmayı aklamaya çalışan açıklamalarına yanıt verdi.

Dikran Masis'in dün bir internet sitesinde yayınlanan röportajına yanıt olarak yapılan yazılı açıklamada sözkonusu adanın bir tabiat parkı olduğu ve "mutlak koruma alanı" olarak koruma altında olduğu belirtildi.

Masis'in "Tabiat mı görmedik? Güzellik mi görmedik" sözlerine ilişkin "talihsizce sarfedilmiş" denilen açıklamada "Kendisinin Tavuk Adası'ndaki inşaat çalışmalarını aklamak için 'adanın sahip olduğu niteliğin değerlendirilmemesi' mealindeki yanıltıcı söylevi doğruyu yansıtmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada "Kendisinin bilmesini isteriz ki Ayvalık adaları bazı kişilerin menfaatleri için değil, halkın, hepimizin geleceği için korunacaktır" denildi.

Masis'in projesinin "esasen bir eşiği aşmayı ve bütün Ayvalık ve adalarını imara açmanın zeminini yaratmayı hedeflediği" belirtilen açıklamada "Sayın Masis'le yapılan röportaj bizim açımızdan sevindirici olmuştur. Sayın Masis'in ne istediği konusunda hâlâ 'iyi niyetli beklentileri olanlar' dahi artık projeye net bir biçimde karşı çıkacaklardır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle: