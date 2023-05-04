Ayvalık açıklarında göçmen teknesi battı: 1 ölü, 2 kayıp

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında batan teknedeki göçmenlerden 6'sı kurtarıldı, birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında Yunanistan Sahil Güvenliği unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye acilen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "TCSG-6", "TCSG-8", "TCSG-907", "KB-4510" ve "KB-40" botları, "DEGAK-12" dalış timi ve "TCSG-512" helikopteri gönderildi.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, deniz yüzeyinde oldukları görülen biri çocuk 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılanlar, Ayvalık Limanı'nda 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edilerek tedavi altına alındı.

Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda kayıp oldukları değerlendirilen bir kadın ve bir bebeğe ulaşılması amacıyla başlatılan arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Ayrıca, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)