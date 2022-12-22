Ayvacık halkı, JES’çilerin 'katılım toplantısına' izin vermedi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jeotermal enerji santrali (JES) kurmak isteyen Bakrom A.Ş.'nin sondaj çalışmasının bilgilendirme toplantısına halkın tepkisi damga vurdu.

Söz konusu projeyi bölge köylüleri daha önce açtıkları davayla iptal ettirmişti. Ancak şirket bu sefer, "Halkın Katılımı Toplantısı" düzenlemeye girişti. Toplantı köylülerin tepkisi üzerine iptal edildi.

Bölge halkı, yetkililere projeyi istemediklerini belirtti. Toplantı sonrasında tutulan tutanakta ‘halk bilgilendirilmek istemediği için toplantı sonlandırılmıştır’ denildi.

Yöre halkı ve Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyeleri, toplantı mekanı önünde toplandı ve ellerindeki dövizlerle projeye karşı olduklarını belirterek, “Daha önce “ÇED gerekli değildir” kararını açtığımız dava sonucu iptal ettirdiğimiz bu projenin yeniden karşımıza gelmesinden dolayı üzgün ve öfkeliyiz” dedi.

Yeni ÇED sürecini kabul etmediklerini belirten yurttaşlar, "Yapılmak istenen Halkın Katılımı Toplantısı bizim için yok hükmündedir. İçeri girmeyi reddediyoruz. Firmanın yalanlarını dinlemeyeceğiz” dedi. Toplantı salonuna girmeyen yurttaşlar, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganları attı.

Konuya ilişkin Büyükhusun Dayanışması Sözcüsü Cem Tüzün ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Akbulut açıklama yaptı.

Büyükhusun Dayanışması Sözcüsü Cem Tüzün şöyle konuştu:

"Biz burada tarım, hayvancılık ve turizm yapıyoruz. Biz şirketlerin para kazanmak amacıyla gelip havamızı, suyumuzu, topraklarımızı zehirlemesini istemiyoruz ve izin vermeyeceğiz. İki yıl önce köy halkı ile birlikte Aydın’a, Manisa’ya gittik, JES’lerin tarıma verdiği zararlarını gördük, havaya salınan hidrojen sülfürlere, metan gazlarına, kükürt oksitlere, toprağa ve sulara bırakılan zehirlere tanık olduk. Bölgemizin de aynı hale gelmesini istemiyoruz."

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Akbulut ise şunları kaydetti:

"Ayvacık Büyükhusun Köyü yakınlarında yapılmak istenen jeotermal kaynak arama projesi için iki yıl önce buradaydık, yine buradayız. Daha önce ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilen projeye karşı mücadele etmiş, 122 davacı ile birlikte açtığımız davayı da kazanmıştık. Ancak şirket, vazgeçmedi ve yeni ÇED süreci başlatarak yeniden karşımıza geldi. Bizler Ayvacık İlçesi Tuzla köyü yakınlarında halen çalışmakta olan dört adet Jeotermal Enerji Santralı’nın bölgemize verdiği zararları biliyoruz. Assos Antik Kenti’ne, köylere, yaşam alanlarına bu kadar yakın bir yerde, tarım ve hayvancılık yapılan alanda, zeytinliklerin ortasında jeotermal enerji santralı için kaynak arama projesi istemiyoruz."