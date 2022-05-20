Aytekin: 7 milyon metrekare vatan toprağını 19 Mayıs'ta satışa çıkardılar

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan satış kararı ile toplamda 7 milyon metrekare arazi özelleştirme kapsamına alındı. Konuyu gündeme getiren CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin “Ülkede coşkuyla 19 Mayıs kutlanırken, kasaya para girsin diye ülkenin en değerli arazilerini dün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla tek tek satışa çıkardılar. Bu yerlerden birisi de Balıkesir Küçükköy’deki araziler. 20 yıl yediler içtiler, şimdi hesabı ödemeyip onu da vatan toprağını satarak telafi etmek istiyorlar. “ dedi.

Aytekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Araziler ya deniz kenarında, denizi olmayan yerlerde de en değerli noktalarda. 20 yıl sonunda geldikleri nokta emlakçılık yapmak. Köprülere, havaalanlarına, hastanelerine garantiler vererek; kamu kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çeken, kur korumalı mevduat saçmalığıyla zenginleri koruma altına alıp halkı sefalete sürükleyen, ülkede enflasyon tsunamisi yaratan AKP iktidarı ve hamisi Erdoğan, şimdi de milli servetleri satarak zararı telafi etmek istiyor. 20 yıl yediler içtiler, halkı sefalete mahkum ettiler, üzerine çıkan faturayı ödemek için de milletin servetine göz diktiler. Hem de bunu 19 Mayıs gibi özel bir günde yaptılar.

Tevfik Fikret’in meşhur Han-ı Yağma şiirinde geçen “yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin” dizeleri AKP’liler için artık sıradan bir iltifat. Öyle bir yıkım yarattılar ki, Beytülmal’a öyle bir saldırdılar ki bir avuç zengin yarattılar ve bütün bir ülkeyi bu zenginlere, beşli çeteye çalışır hale getirdiler. Bu kadar yıkımı Tevfik Fikret bile hayal edemedi.