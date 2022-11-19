Aysun Kibar'dan 'dolandırılma' açıklaması

Kibar Holding'in yönetim kurulu üyesi Aysun Kibar, 44 milyonluk dolandırıcılık haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Kibar’ın Londra’da görülen davasında, Tim Damiani’nin Aysun Kibar’ı kandırarak yaklaşık 2 milyon pound (yaklaşık 44 milyon TL) dolandırdığı belirtilmişti.

Kibar, çıkan haberler sonrası MedyaRadar'a açıklamada bulundu, dolandırılma olayını doğruladı.

"Londra’da adıma bir gayrimenkul alımı için Barclay’s Bank vasıtası ile yaptığım ödemeleri kişisel amaçları için kullanan, avukat ve güvenilir bir kişi olduğuna inandırıldığım Al Tamimi’ye karşı 2017 yılında İngiltere’de tazminat davası açtığımın ve bu davanın Tamimi aleyhine sonuçlandığının, kendisine ödediğim tüm tutarların tarafıma geri ödenmesine karar verildiğinin bilinmesini isterim" diyen Kibar, "Ortada bir dolandırıcılık suçunun olduğu doğrudur, ancak 'Türkiye’de durumdan kaçmak için ev satın alma yoluyla vatandaşlık alma talebi' ve 'pasaport temin etmek üzere şahsa ödeme yaptığıma' yönelik iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.