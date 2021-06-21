Aysever'den 'belediye ihalesi' açıklaması: Hakkımdaki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz Mart ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bir eğitim programı kapsamında yazar Enver Aysever’in vereceği yaratıcı yazarlık kursu, belediyenin verdiği ihale bedeli üzerinden tartışma konusu olmuştu.

Aysever, tartışmanın yaşandığı günlerde de ihale konusuyla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamıştı. Buna rağmen Cumhuriyet gazetesi Aysever'in yazılarına son verme kararı almıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise ihalenin iptal edildiğini duyurmuştu. Bir süre İzmir Belediyesi'nden açıklama bekleyen Aysever bu olmayınca dava açmak zorunda kalmıştı.

Aysever sosyal medyadan yaptığı duyuruda İzmir Belediyesi'nin savunmasının eline ulaştığını, bu belgelerin kendi anlattıklarını doğrular nitelikte olduğunu söyledi. Aysever şöyle dedi:

"Kamuoyuna; İzmir ihale iftirasıyla ilgili Sayın Soyer ve belediyenin savunması elimize geçti. Karalama kampanyası yapanların yayınlayacağına ihtimal vermiyorum, ben sorumluluğumu yerine getiriyorum. İlgili belgeler belediyede ve mahkeme dosyasındadır. Oradan edinilebilir."

Kamuoyuna;

İzmir ihale iftirasıyla ilgili Sayın Soyer ve belediyenin savunması elimize geçti. Karalama kampanyası yapanların yayınlayacağına ihtimal vermiyorum, ben sorumluluğumu yerine getiriyorum. İlgili belgeler belediyede ve mahkeme dosyasındadır. Oradan edinilebilir. pic.twitter.com/VXAbVw3VPF — Enver Aysever (@enveraysevera) June 21, 2021

Sosyal medyada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aysever'e 238 bin TL ödediği ileri sürülmüş, Aysever ise 9 ay için 90 bin TL'ye anlaştıklarını, ihaleyi alan şirket ve ihale bedeli konusunda da bir bilgisi olmadığını, kendisinin ihaleyle bir alakası olmadığını söylemişti.