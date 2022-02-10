Ayşenur Arslan TMT ile ilgili tartışmalara canlı yayında yanıt verdi

Türk Mukavemet Teşkilatı'yla ilgili sözleri sonrası hedef alınan gazeteci Ayşenur Arslan canlı yayında açıklama yaptı.

Arslan, "Dün Falyalı cinayetinden hareketle bir cümle söyledim. Ne ekonomi, ne fatura, ne işsizlik, benden daha önemli, benden daha ciddi bir sorun yokmuş..." dedi.

Medya Mahallesi programının başlangıcında konuya değinen Arslan şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AKP Sözcüsü, Dışişleri Bakanı, filan partinin gençlik kolları, falan partinin milletvekili sizden söz ederse köpüre köpüre, RTÜK anında harekete geçerse kendinizi birden bire önemsiyor gibi oluyorsunuz. Ben kendimi başkalarının beni ciddiye aldığı kadar alsam başka bir ben olurum onu biliyorum.

Dün TMT hakkında söylediğim iki cümle özeti bu. Çok yer yandı, neler neler oldu. Kimisi anlamamış, kimi eksik anlamış ama galiba ben de eksik anlatmışım. Hakikaten yeterince anlatmayınca yanlış anlaşılmış. Onun için özür dilerim anlatamadıysam. Konuşacağız ama tabii memlekette benden daha önemli sorunlar olduğu için Cumhurbaşkanı Yardımcısını, AKP Sözcüsünü harekete geçirecek kadar önemli olmasa da neler var neler var memlekette..."

Programın devamında halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelek ile trol saldırısını değerlendiren Ayşenur Arslan, "Biz de buralarda başka türlü şiddete maruz kalıyoruz. Hakikaten topyekün diyebileceğimiz bir kıyamet kopartıldı iki cümle üzerinden" dedi.

'Özellikle TMT için hayatını kaybedenlerin ailelerini incittiysem özellikle onlardan özür diliyorum'

"Asla kastetmediğim bir şeyi teknik bir terim gibi kullandığım bir kelimeyi nerelere götürdüler..." diyen Arslan şunları söyledi:

"Dünkü programdan önce başlayan bir mesele var. Ben, Falyalı meselesinde Falyalı kendisini 'Biz kaç kuşak TMT'nin parçasıyız' diyordu. TMT nedir bilmeyenler olacak TMT nedir dedim. İllegal dedim, durdum bir yarı illegal yapı olduğunu söyledim. İllegal denilince bunun Türkiye'de kelime haznesi sınırlanmış insanlardaki algısı farklı herhalde. Orada hata benim. Başka bir kelime bulmalıydım. Mesele şu, elbette illegal olacak. Yeraltı mukavemet teşkilatı. Tıpkı İstiklal Savaşı'ndaki gibi. 1976'nın başında Kıbrıs'taydım. Yeni bitmişti harekat. Saray otelde kaldım. Saray otelin bütün duvarları delik deşikti. Terasında kum torbaları daha duruyordu. Benim Kıbrıs'taki Türklerin ne yaşadığından haberim olmadığını zannediyor, onların yanında olmadığımı düşünüyor olabilir misiniz? Türk mukavemet Teşkilatı'nın neye karşı nasıl kurulduğunu, adadaki Türkleri korumak için nasıl örgütlendiğini, kimlerin canı pahasına görev aldığından haberdar olmadığımı zannediyor olabilir misiniz? Değil efendim, hiçbiri değil.

Orada benim söylediğim illegal, yarı illegal bir teşkilat. Bunu ben arada sırada, herhalde yapmamam lazım diye düşünüyorum bir belgesel olsa bu ya da sırf tarih konulu bir program olsa ben açayım TMT nasıl kuruldu... Türklere yönelik soykırım boyutundaki cinayetlerden bahsedelim ama daracık zamanlarda bunlara hiç girmemek lazım ben onu anladım. Özellikle TMT için hayatını kaybedenlerin ailelerini incittiysem özellikle onlardan özür diliyorum. Çünkü asla söz konusu değil onları incitmek benim ne haddime zaten. Ben orada başka bir şey söyledim. Biliyorum dert başka. Dert orada çekecekler ipi oradan, Ayşenur Arslan'a olta atacaklar, oradan Halk TV'ye bir şey getirecekler. Umarım kamuoyu ve siyaset buna izin vermez."