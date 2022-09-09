Aysel Tuğluk hastaneye kaldırıldı

2021’de demans teşhisi koyulan ve Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı.
Mezopotamya'nın haberine göre, Tuğluk’un acil serviste tedavi altına alındığı belirtildi. Kobane Davası duruşmasında söz alan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, yakın zamanda Covid-19’a yakalanan Tuğluk’un toparlanamadığını belirterek, “Bugün kendisini acile gönderdik. Cezaevi koşullarının yarattığı olumsuz durum sağlığını gittikçe kötüleştiriyor” dedi.