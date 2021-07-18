Aysel öğretmen 'Korkuyorum' mesajından 7 ay sonra öldürüldü!

Yozgat'ta uzman çavuş Hacı Yaşar (30), yakın zamanda nikahlandığı ve 6 gün sonra düğün yapmaya hazırlandığı öğretmen Aysel Yaşar'ı (29) tabancayla ateş ederek öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı. Hacı Yaşar da kaldırıldığı hastanede öldü.

Aysel Yaşar'ın 7 ay önce sosyal medyadan öldürülen kadınların isimlerinin bulunduğu dijital anıtı "Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum" mesajıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Bingöl'de görev yapan Yozgatlı uzman çavuş Hacı Yaşar, 24 Temmuz'da düğün yapmaya hazırlandığı ve yakın zamanda nikahlandığı öğretmen eşi Aysel Yaşar ile dün gece buluştu.

DHA'nın haberine göre olay kent merkezindeki alışveriş merkezi önünde otomobil içinde meydana geldi. Hacı Yaşar, tabancasını çıkarıp, Aysel Yaşar'a ateş etti. Hacı Yaşar, daha sonra aynı silahı başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aysel Yaşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aysel Yaşar'ın cansız bedeni, olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Hacı Yaşar da yaralı olarak kaldırıldığı Yozgat Devlet Hastanesi'nde öldü.

Öte yandan Aysel Yaşar'ın 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı "Bir gün burada adının yazmasından korkan bir genç kız vardı ve ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum" yorumuyla paylaştığı görüldü.