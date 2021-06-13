Aysel Kara muhtar olan eşinin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, mahalle muhtarı Süleyman Kara'nın (57) tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği eşi Aysel Kara (52) yaşamını yitirdi. Süleyman Kara gözaltına alınırken, olayın silahı temizlerken kazara meydana geldiğini öne sürdü. Kara, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre dün saat 20.00 sıralarında Süleymanlar Mahallesi'nde mahalle muhtarı Süleyman Kara'nın evinin önünde temizlediği ruhsatlı tabancası, iddiaya göre, kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Süleyman Kara'nın karşısında duran eşi Aysel Kara'nın sağ göğüs kısmına isabet etti. Süleyman Kara durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aysel Kara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Aysel Kara doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kara'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Süleyman Kara ise gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Süleyman Kara adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan Süleyman Kara'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Kara, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.