Ayşe Tuba Arslan'ın katiline haksız tahrik indirimi!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Eskişehir'de Ayşe Tuba Arslan’ı katleden Yalçın Özalpay’ın “canavarca hisle” öldürmediği kanaatine vararak, cezasında haksız tahrik indirimi uyguladı.

Anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı Yalçın Özalpay tarafından 2019 yılı Ekim ayında, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda başına satırla vurularak ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 44 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Ayşe Tuba Arslan'ın 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında, birinde "Ben ölünce mi yardım edeceksiniz?" ifadesi yer alan 23 farklı şikayet dilekçesi verdiği ortaya çıkmıştı.

Yalçın Özalpay, geçen Temmuz ayında tutuklu yargılandığı davada Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme iyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulamamıştı.

Ayşe Tuba Arslan davasının istinaf incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde görüldü. 2'inci Ceza Dairesi, savcının "olayda canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmenin söz konusu olmadığı ve sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği" yönündeki mütalaası doğrultusunda karar verdi. Ceza Dairesi, Özalpay’ın Arslan’ı kesici aletle 15 kez yaralamasına karşın cinayetin “canavarca hisle” işlenmediği kanaatine vararak, “haksız tahrik indirimi” uyguladı.



Verilen kararla, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Özalpay’a verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 24 yıla indiğini ifade eden Arslan ailesi avukatları, kararı Yargıtay’a taşıyacaklarını söyledi.