Ayşe Özkiraz Cerrahpaşa'da da kendisini doktor olarak tanıtmış

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı. Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından nişanlanmaya hazırlanan arkadaşı C.T.K.'nin verdiği ifade ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Özkiraz ile arkadaşları sayesinde tanıştığını söyleyen astsubay C.T.K. uzun zamandır kulağında iltihap bulunduğunu ve muayeneler olduğunu ancak kalıcı bir tedavi göremediğini belirterek şöyle konuştu:

"Ayşe Özkiraz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden randevu alıp beni tedavi ettirebileceğini söyledi. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittim. Orada Ayşe Özkiraz beni üzerinde doktor kıyafetleri ve stetoskop olduğu halde karşıladı. Birlikte vezneden randevu aldık. Randevu alırken kendisini görevlilere doktor olarak tanıttı. KBB uzmanı soy ismini bilmediğim H. isimli doktora muayene oldum. Muayeneden önce Ayşe Özkiraz, doktor H.'ye kendisini kadın doğum asistanı olarak tanıttı. Ben Ayşe'ye asistan olmadığını öğrenci olduğunu, neden bu şekilde kendisini tanıttığını sordum. Bana, 'Bir şey olmaz' dedi. Doktor H., ameliyat için bana gün verdi. Bu süreçte yaklaşık 15 gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde KBB bölümünde yattım. Bu süreçte hep Ayşe Özkiraz yanımdaydı. Çevredekilere kendisini doktor olarak tanıtıyordu. Anne ve babam da ben ameliyat olunca hastaneye geldiler. Ayşe Özkiraz'a herkes 'hocam' deyince anne ve babam da doktor olduğunu düşündüler. Hastanede yatarken bazen akşamları kalmış olduğunu söylediği özel kız öğrenci yurdunun önüne Ayşe Özkiraz'ı bırakıyordum. Akabinde taburcu olup Çerkezköy'e geldim."

C.T.K., Ayşe Özkiraz'ın bir süre sonra kendisine okulu bitirdiğini ve mezuniyet töreni olacağını söyleyip davet ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çapa Tıp Fakültesi binasına mezuniyetten önce düzenlenen mezuniyet eğlencesine birlikte gittik. Ben kendisinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğunu söylemesi sebebiyle şüphelendim. Ayşe Özkiraz'a neden Çapa Tıp Fakültesi'nin törenine katıldığımızı sordum. Bana her iki fakültenin de İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olduğunu söyledi. Burada eğlenceye katıldık. Ben Ayşe'nin hiç arkadaşı olmadığını fark ettim. Zira kimse Ayşe ile doğrudan muhabbet etmiyordu. Bunu kendisine de sordum, geçiştirdi. Ancak herkesle fotoğraf çektiriyordu. Yine bu süreçte Ayşe Özkiraz beni arayıp mezun olduğu için yurtta kalmakta sorun yaşadığını, kendisine kısa bir zaman tanıdıklarını, yurttan ayrılması gerektiğini, bununla ilgili arkadaşlarının yurt idaresine şikayette bulunduğunu söyledi. Ben Çerkezköy'den bir taksi kiralayıp İstanbul'a gönderdim, Ayşe Özkiraz'ı aldırdım, valizi ile birlikte Çerkezköy'e geldi. Valizi ve eşyalarını bana bıraktı. Zamanla ilişkimiz daha da ilerledi. Nişan yapmak istedik. Hatta nişan için gün bile aldık. Alışveriş yaptık. Bu süreçte beni hiç ailesi ile yüz yüze görüştürmedi. WhatsApp üzerinden daha önce annesine ait olduğunu beyan etmiş olduğu numaradan mesajla görüştük. Nişan günümüze 3-4 gün kala Ayşe Özkiraz, bana annesinin kalp krizi geçirdiğini söyledi. Annesini aramak istedim ancak ona da müsaade etmedi. Annesini aramamı istemedi, annesinin soğuk biri olduğunu söyledi."

Çerkezköy'e gelen Özkiraz'ın kendisine Çerkezköy Devlet Hastanesi çocuk cerrahi bölümünde staj yapacağını söylediğini anlatan C.T.K., "Aynı zamanda bu süreçte de dayısının evinde kalacağını söyledi. Ben Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin küçük bir hastane olduğunu Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmadığını, burada staj yapmasının mümkün olmadığını söyleyince beni yine geçiştirdi. Ben Çerkezköy Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümüne Ayşe'nin daveti üzerine birçok kez gittim. Burada uzman doktor olarak görev yapan doktor M.K. ve sekreteri T.A. ile tanıştım. Onlar da Ayşe'ye hocam diye hitap ediyorlardı. Ayşe sürekli bana muayene ve ameliyatlardan fotoğraflar ve videolar atıyordu. Bizzat ameliyat masasında yatan hastanın başında ameliyat yaptığı anı gösterir fotoğraflar atıyordu" dedi.