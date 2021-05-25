'Ayrancılar mini Kolombiya' çetesine 7 tutuklama

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde organize suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini tespit ettikleri bir gruba dönük operasyon düzenledi.

DHA'da yer alan habere göre, 140 jandarma ve 6 polisin katılımıyla yapılan baskınlarda, 14 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 168 tabanca mermisi ele geçirildi. Daha önce yapılan denetimlerde grupla bağlantılı olan kişilerde 882 gram metamfetamin, 404 gram esrar, 137 gram bonzai ele geçirildiği belirtildi.

Kendilerini 'Ayrancılar mini Kolombiya' olarak tanıtan şahısların suça teşvik edici sözlerin bulunduğu müzik klibi çektiği kaydedildi. Şahısların lüks otomobiller, pitbull köpekler, beyzbol sopaları ve silahlı oldukları görüntülerin yer aldığı kısa klipler çektikleri ve bunları sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemlerde 4 şahıs ifade verdikten sonra serbest kalırken, 10 şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.