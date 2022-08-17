Aynı gemide değilmişiz: 2. çeyrek bilançolarında şirketler dev kârlar açıkladılar

Bankalar ve ﬁnans dünyası, enerji şirketleri, gayrimenkul ve gıda şirketlerinin kârlılıklarında tam anlamıyla patlama yaşandı.

Bilançosu önceki gün açıklanan Tüpraş, bu yılın ikinci çeyreğinde 10,6 milyar lira net kârı elde etti. Şirket geçen yıl ikinci çeyrekte 1,3 milyar lira kâr etmişti.

Petrokimya şirketi olan Tüpraş, geçen yılın ikinci çeyreğinde 6,5 milyon ton üretim yapmış, 33,7 milyar lira ciroya imza atmıştı. Bu yıl aynı şirketin 7,3 milyon ton satışla 136 milyar liralık ciroya ulaştığını görmek mümkün.

Türk Hava Yolları (THY), bütün dünyanın havayolu şirketleri krizden çıkma savaşı verirken kâr rekorlarına imza attı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 59 milyon lira zarar yazan Türk Hava Yolları, bu yılın aynı döneminde 9,1 milyar lira kâr ettiğini açıkladı.

Erdemir geçen yılın ikinci çeyreğindeki 5,8 milyar lira olan kârını ise 6,6 milyar liraya yükseltmiş durumda.

Koç Holding, geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,2 milyar lira olan 2. çeyrek kârını bu yılın ilk çeyreğinde 5,3 milyar lira olarak açıklarken (ikinci çeyrek rakamı henüz açıklanmadı) Sabancı Holding’in geçen yılın ikinci çeyreğindeki 1,7 milyar liralık kârını bu yıl 16,3 milyar lira oldu.

Bankalar da 10'a katladı

Türkiye gazetesinden Ömer Temür’ün haberine göre, her biri yüz milyarlarca kredi veren bankaların faiz gelirleri de kârları da katlandı.

Yapı Kredi, 2021’in ikinci çeyreğinde 2 milyar 23 milyon TL kâr etmişti. Bu yıl 11,9 milyar TL kâr rakamına imza attı.

Garanti Bankası geçen yılın ikinci çeyreğindeki 2,92 milyar TL olan kâr rakamını 12 milyar 918 milyon liraya çıkarmış durumda.

Akbank 2021 yılı 2. çeyrekte 2,1 milyar lira olan net kârın bu yıl 13,1 milyar lira olarak açıkladı.

İş Bankası da 2,2 milyar liradan14,5 milyar liraya yükselen ikinci çeyrek net kârı ile dikkat çekti.

Akbank piyasaya 639 milyar lira, İş Bankası 850 milyar lira, Yapı Kredi 700 milyar lira, Garanti ise 799 milyar lira kredi sağladı.

İşte katlanan kârlar