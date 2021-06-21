AYM'nin iddianame kararı sonrası HDP'den ilk açıklama

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar Anayasa Mahkemesine (AYM) gönderilen iddianamenin kabul edilmesi sonrası parti genel merkezi önünde kameraların karşısına geçti.



Açıklama yapan Sancar, "AYM iddianameyi kökten reddetme şansına, fırsatına sahipti. Ve bunu yapması için de yeterince hukuki ve vicdani sebep mevcuttu. Çünkü kapatma davası aylar süren bir siyasi kampanyanın sonucunda açılmıştı. Biliyorsunuz, başta iktidarın küçük ortağı MHP olmak üzere, iktidar bir bütün olarak ve yandaşları aylarca HDP’yi hedef gösterdiler, HDP’yi çeşitli platformlarda düşmanlaştıran açıklamalar yaptılar ve tehditler savurdular ve AYM'den de bu yönde taleplerde bulundular" diye konuştu.



"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın hazırladığı ilk iddianamenin arka planında bu siyasi kampanya, bu tehdit ve şantaj kampanyası yer alıyor" diyen Sancar, "Üstelik başta MHP olmak üzere iktidarın çeşitli birimleri sadece HDP’yi tehdit etmekle kalmadı, bizzat başsavcılığı da tehdit ettiler. Bu arka planda hazırlanan iddianamenin herhangi bir hukuki bir değeri olmayacağını en temel hukuk bilgisine sahip olan kişiler de değerlendirebilir. Bunun siyasi bir operasyon olduğunu herkes kendi gözleriyle canlı bir şekilde yaşadı" şeklinde konuştu.

'Hukukla açıklamak mümkün değil'

"AYM ilk iddianameyi geri çevirmekle doğru bir iş yapmıştı" diyen Sancar, "Bu konuda bir şey değişmemişken, tehdit, şantaj operasyonları devam ederken üstüne bir de İzmir İl Örgütmüze canice saldırı yapılmışken, AYM'nin iddianameyi kabul etmiş olmasını hukukla açıklamak mümkün değildir" dedi.

Sancar iddianamenin reddedilmesi gerektiğini belirterek, "demokrasi adına tarihi bir fırsatın heba edildiğini" dile getirdi. Mithat Sancar, "Bu davanın iddianamesini hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı değildir. Bu iddianame MHP Genel Merkezi'inde hazırlanmış, Saray'ın hukuk birimlerinde son şekli verilmiş ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. En güçlü savunmayı yapacağız. Ancak bu davanın avukatı halktır, en başta Kürt halkıdır. Bu davayı boşa çıkaracağız. AYM, HDP’yi kapatma kararı verirse kendini kapatma kararını da vermiş olacaktır. HDP’yi kapattırmayacağız" dedi.