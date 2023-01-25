AYM'den polisin gaz fişeğiyle vurduğu Dilan Dursun için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, Ankara’da Gezi eylemlerinde polis tarafından öldürülen Ethem Sarısülük için düzenlenen anma töreni sonrasında kaldığı yurda dönerken polisin attığı gaz bombası fişeği ile yaralanan Dilan Dursun’un başvurusuna ilişkin karar verdi.

Sanık polisin 7 yıl sonra Şubat 2020'de hakim karşısına çıkarılabildiği olayda, Dursun'un yaralandığı anda polis telsizinden yapılan konuşmalar da dosyaya girdi.

Kararın değerlendirme kısmında "Yaşam hakkının kamu görevlilerince ihlal edildiği gibi ciddi bir iddia üzerine başlatılan yargılamanın olayın üzerinden yaklaşık 9 yıl geçmesine rağmen bitmemesi hatta failin dahi tespit edilememesi soruşturmanın makul sürede nihayete erdirilemediğini açıkça göstermektedir. Yargılamadaki bu gecikmenin etkili soruşturma yapma yükümlülüğüyle bağdaştığı söylenemez" ifadeleri yer aldı.

Anayasa'nın 34. maddesindeki "Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir..." ile 13. maddesindeki "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz" hükümlerini hatırlatan Yüksek Mahkeme, Dilan Dursun'un yaşam hakkı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Başvurucuya 252 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmeden mahkeme, kararın bir örneğini de yaşam hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.