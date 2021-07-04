AYM'den Özgür Gündem'in kapatılmasında 'ihlal' kararı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi avukatlarının, 16 Ağustos 2016 yılında gazetenin “geçici olarak kapatılmasına" karşı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuru karara bağlandı. AYM, Anayasa’nın 26’ncı ve 28’inci maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.



AYM, gazetenin sahibi, yetkilileri ile çalışanlarının avukatları Özcan Kılıç ve Sercan Korkmaz aracılığıyla 26 Eylül 2016 tarihinde yaptığı başvuruya ilişkin verdiği diğer bir kararda ise, bir kısım başvurucular yönünden ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın "kabul edilemez" olduğuna hükmetti. AYM, biri kısım başvurucu içinse ihlal kararı verdi.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre kararın ayrıntılarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.