AYM'den işçinin sosyal medya paylaşımı için ifade özgürlüğü kararı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, sosyal medya hesaplarındaki paylaşım ve beğenirler nedeniyle iş sözleşmelerinin feshedilmesinin ifade özgürlüklerini ihlal ettiği belirtildi.

Birden fazla başvurucunun dosyasının birleştirilmesi ile verilen kararda, Türkler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye (VEDAŞ) bağlı olarak taşeron olarak çalışan arıza onarım ve bakım personeli işçilerinin, ilk derece mahkemesindeki yargılamalarında paylaşımların geçerli fesih sebebi oldukları kanaatine varılarak davanın reddine karar verilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) bu kararların gerekçelerinin ilgili ve yeterli olmadığı kanaatine vardı.

AYM, iş sözleşmesinin işveren tarafından sona erdirilmesinde geçerli bir sebep bildirme zorunluluğuna değinerek, işçinin yeterliliği ve davranışlarından kaynaklanan veya işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebin işveren tarafından gösterilmesi gerektiğini belirterek, işçinin davranışlarının iş yerindeki üretim ve iş ilişkisi sürecine olumsuz etkisi yoksa geçerli bir sebep olarak gösterilemeyeceğine hükmetti.

AYM, ilk derece mahkemelerinin iş yerinde işin görülmesini olumsuz olarak etkileyip etkilemediğine dair değerlendirmeye yer vermeksizin feshin geçerli olduğuna karar verdiği kararlarda, işçinin hangi sözleşme yükümlülüğünü ihlal ettiğine, işverenin zarar gören işletme menfaatlerinin değerlendirilmeksizin karar verilmesi sebebiyle, ilk derece mahkemelerinin kararlarının gerekçelerinin ilgili ve yeterli olmadığına hükmetti.

AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini kabul ederek, yeniden yargılama yapılmasına ve başvuruculara ayrı ayrı 13 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.