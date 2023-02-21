AYM'den HDP'li Güzel'in itirazına ret

Hakkında fezleke hazırlanan ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi kararının iptali talebiyle yapılan başvuru Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar oy birliğiyle alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, 22 Aralık 2022'de devamsızlık nedeniyle Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Oy birliği ile reddedildi

Başvuruyu inceleyen AYM, Güzel hakkındaki 1350 sayılı TBMM kararının iptal istemini Anayasa'nın 85'inci maddesine atıfla oy birliğiyle reddetti. AYM'nin kararında, TBMM kararına yapılan itirazda devamsızlığın geçerli bir mazeretinin bulunup bulunmadığı ve kararın alınmasında siyasi saiklerle hareket edilip edilmediği yönünden inceleme yapılması gerektiği belirtildi.

Kararda, Anayasa'nın 96'ıncı maddesinde TBMM'nin çalışmalarının aksatılmaması adına toplantı yeter sayısına ilişkin düzenlemenin yer aldığı belirtildi ve söz konusu maddenin bir ay içerisinde 5 birleşim gününe özürsüz olarak katılmayanların üyeliğinin düşmesine imkan verdiği ifade edildi.

TBMM'de toplantı yeter sayısının bulunmasının anlaşılması halinde yoklama yapılmadığı, o oturuma katılmayan milletvekillerinin de oturuma katılmış sayıldığı aktarılan kararda, Güzel hakkındaki soruşturma nedeniyle 31 Mayıs ile 9 Haziran 2022 arasında oturum açılırken yoklama alınmasının Anayasa'nın 14'üncü maddesi kapsamında takdir yetkisinin kullanılması olduğu ifade edildi.

AYM kararında şunlara yer verildi:

“Devamsızlığın tespitinden milletvekilliğinin düşmesi kararının kabulüne kadar geçen dönemde yürütülen işlemler, Komisyonlar ve Genel Kuruldaki görüşmeler, milletvekilliğinin düşmesine esas alınan devamsızlığın yapılmasına mazeret olarak ileri sürülen gerekçeler ve ortaya konan deliller ile kararların alınmasındaki usul ve süreç incelendiğinde milletvekilliğinin düşmesinin Anayasa'ya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olmadığı anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle milletvekilliğinin düşmesine ilişkin TBMM kararının iptali talebinin reddi gerekir.”