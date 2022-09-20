AYM’den Gülsüm Elvan kararı

KHK ile mesleklerinden ihraç edilen ve cezaevinde açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılan dayanışma eyleminde Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ‘polise mukavemet etmek’ gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gülsüm Elvan, 2017’de yaşanan olayı, ‘kötü muamele yasağının’ ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye taşıdı. Elvan’ın başvurusu sonuçlandı.

Resmi Gazete’de yer alan AYM kararında, “haksız ve orantısız güç kullanıldığına ilişkin iddia hakkında yürütülen soruşturmanın etkisizliği nedeniyle kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna” ifadeleri yer aldı.

AYM ayrıca Gülsüm Elvan’a 20 bin TL tazminat ödenmesine de karar verdi.