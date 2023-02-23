AYM'den Cumartesi Anneleri kararı: 'Hak ihlali'

Cumartesi Anneleri'nin Beyoğlu'ndaki 700. hafta buluşması Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından 25 Ağustos 2018'de 'herhangi bir bildirimde bulunulmadığı' gerekçesiyle yasaklanmıştı. Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri'ne müdahale eden polis 23 kişiyi gözaltına almıştı.

1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, darp edilerek gözaltına alınanlar arasındaydı. 82 yaşındaki annesi Emine Ocak da polis şiddetine maruz kalmıştı.

Maside Ocak, kolluk görevlileri ve amiri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Başsavcılık 'soruşturmaya yer olmadığına' karar verdi. Ardından başvurduğu İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de itirazı kesin olarak reddedince Ocak, dosyayı AYM'ye taşıdı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle "Kötü muamele yasağının ihlal edildiği" iddiasının kabul edilemez olduğuna hükmetti. Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verildi.

Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakan Yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu. AYM ayrıca başvurucuya 13 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.