AYM’den 'aptal gardiyan' kararı

Ankara’da Keskin Cezaevi’nde kalan Mesut Tekkoyun, eşine bir mektup yazdı. Mektubu göndermek üzere cezaevi idaresine verdi. Tekkoyun, eşine yazdığı mektupta, “Ne kadar aptal olurlarsa olsunlar onlar bizim amirlerimizdir” diye yazdı. Bu cümleyi cezaevi kütüphanesindeki bir kitapta okumuştu. Gardiyanların hoşuna gitmedi yırtıp attı. Tutukluya disiplin cezası verildi. Anayasa Mahkemesi, ifade özgürlüğünün ihlali kararı verdi, tazminata hükmetti.

Sözcü gazetesinin haberine göre; mektubun bir bölümünde okuduğu bir kitaptan yaptığı alıntılar da yapmıştı:

“Burada gardiyanlara infaz koruma memuru deniyor. İnfaz koruma memuru gardiyandan çok daha üstün görülen bir unvan. İnfaz koruma memurlarının çoğu polislikten gelme ya da eski askerler ve şerif yardımcılarıdır. Ve bu işlerde dikiş tutturamayıp iş değiştirmişlerdir. İçlerinde az da olsa iyileri vardır ama çoğu kendi zavallılıklarının bile farkında olmayan zavallılardır. Ancak içimizde bunu onlara söyleyecek olan var mı acaba? Ne kadar aptal olurlarsa olsunlar onlar bizim amirlerimizdir. Bizden çok çok üstündürler ve bunu bize hatırlatmaktan zevk alırlar.”

Bu ifadeler gardiyanların hoşuna gitmedi. Mektubu yırtıp attılar. Üstüne bir de disiplin soruşturması açtılar. Sonuçta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 39. maddesinde düzenlenen, “mektuplarda tehdit, hakaret ve sövme gibi çirkin ifadeler kullanma” eylemini gerçekleştirdiği gerekçesiyle hakkında kınama cezası verildi.

Mesut Tekkoyun, infaz hakimliğine yaptığı itiraz reddedilince konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Dilekçesinde, yazdığı mektuptaki sözlerin kurum kütüphanesinden alarak okuduğu bir kitaptan alıntı olduğunu söyledi.

'Kurum görevlilerinin yüzlerine söylemediği açık'

Yüksek Mahkeme şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Hükümlü ve tutuklular, Anayasa’nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ortak alanı kapsamında kalan temel hak ve hürriyetlerin tamamına kural olarak sahiptir.

Disiplin cezasına konu edilen sözlerin kurum görevlilerinin yüzüne karşı söylenmediği açıktır.

İlgili idare ve derece mahkemelerinin kararlarına bakıldığında başvurucunun söz konusu mektupta kullandığı ifadelerin kurum düzeni ve güvenliği üzerindeki etkisi yönünden bir değerlendirme yapılmadığı da görülmektedir.

5 bin lira manevi tazminat kararı

Anayasa Mahkemesi inceleme sonunda, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Ayrıca Mesut Tekkoyun’a 5 bin TL manevi tazminat ödenmesi de karara bağlandı.