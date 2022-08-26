AYM, TMMOB’nin 'Hayır' kampanyası için verilen cezayı bozdu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 2016 referandumu sürecinde 'hayır' kampanyası yürütmüştü.

TMMOB kampanyası nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosu tarafından kabahatler kanunu uyarınca para cezasına çarptırıldı.

Cezanın gerekçesi olarak TMMOB'nin bir siyasi parti olmadığı, kanunda siyasi partiler dışında kamu kurum ve kuruluşlarının seçim propagandası yürütebileceğine dair bir serbestlik tanınmadığı ifade edildi. Kararın gerekçesi şöyle sunuldu:

TMMOB'nun o dönemki Başkanı Emin Koramaz'ın cezayı AYM'ye taşıması üzerine konuyu değerlendiren yüksek mahkeme, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karara göre yaptığı değerlendirmede TMMOB'nin yürüttüğü kampanya nedeniyle idari para cezasına çarptırılmasının ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu kabul etti ve yargılama giderlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başvurucuya ödenmesine hükmetti.