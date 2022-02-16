AYM Sedef Kabaş'ın 'tedbiren tahliyesi' talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) tutuklu gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatlarının, Kabaş'ın "tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi" talebini reddetti.

Kabaş'ın avukatları, tahliye isteminin yerel mahkemece reddedilmesi üzerine AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuş ve başvurunun öncelikle görüşülmesi ve tedbir yoluyla tahliye talebinde bulunmuştu.

AYM İkinci Bölümü, "tedbiren tahliye talebi"ni reddetti. Kabaş'ın, tutuklanmasıyla kişi hürriyeti ve güvenliği, ifade ve basın özgürlüğü haklarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi de talep edilen bireysel başvuru, esas yönünden inceleme yapılmak üzere daha sonra görüşülecek.