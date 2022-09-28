AYM seçim kanunundaki değişikliklerin iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik içeren kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Kararın 5'e karşı 10 oyla reddedildiği belirtildi.

CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Başvuruda, 7393 sayılı kanunun seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali talep edilmişti.