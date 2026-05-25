AYM Savcılığın ‘bilgisayar ve telefonlara el koyma’ yetkisini iptal etti: Şimdi ne olacak?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye’deki hukuki süreçlerde çok yaygın başvurulan bir yöntemi, şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarına el konulup içeriklerinin aranmasını düzenleyen maddeyi iptal etti.

Bursa 1. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir kaçakçılık davasında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) "Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma" başlıklı 134. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

AYM konuyu değerlendirdi ve aldığı karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

AYM dijital verilerin incelenmesi, korunması, saklanması, imhası, delil güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanuni güvencelerin yetersiz olduğu değerlendirmesiyle CMK 134. maddenin temel bölümlerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

İptal kararının arkasında, kolluk marifetiyle bilgisayar ve akıllı telefonlara el konulmasına yetki verilmesine rağmen, bu işlem süreci ve sonucunda kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin nasıl korunacağına dair bir düzenleme olmadığı tespiti yer alıyor.

Son günlerde ülkenin gündemine oturan CHP olayında da görüldüğü üzere iktidar, işine geldiğinde insanların yatak odası görüntülerini servis etmek dahil kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmekte hiçbir beis görmüyor.

Öte yandan, bilgisayar ve telefonlara el konulması, çok yaygın başvurulan bir yöntem.

Kararla birlikte dokuz ay sonra herhangi bir adım atılmaması halinde, Savcılık bilgisayar ve akıllı telefonlara el koyup inceleme işlemi yapamayacak.

Dokuz ay içerisinde bu yetkiyi kullanabilmek için yeni bir yasal düzenleme yapılması muhtemel görünüyor.