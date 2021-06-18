AYM Raportörü HDP'nin kapatılması iddianamesinin kabulünü istedi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Raportörü, HDP'nin kapatılması talebiyle hazırlanan iddianameye ilişkin ön inceleme raporunu tamamladı. Hazırlanan rapor, Mahkeme üyelerine dağıtıldı. AYM Raportörü, raporunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin temelli kapatılmasına dair iddianamesinin kabulünü istedi. Raportör, HDP’nin mal varlığına tedbir konulması yönündeki talebinse bu aşamada reddedilmesi istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın daha önce gönderdiği iddianameyi raportör 'eksiklikler olduğu' gerekçesiyle geri göndermişti.

AKP'nin ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Grup toplantılarında sık sık HDP'nin kapatılması için çağrılarda bulunuyordu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de HDP'ye kapatma davası açmıştı. AYM ilk dosyayı somut veriler olmadığı için iade etmişti. Şahin dosyayı yenileyerek yeniden kapatma davası açmıştı.