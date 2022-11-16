AYM: Patronun işyeri telefonundaki özel yazışmaları okuması hak ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM) patronun kendisine iş amacıyla tahsis ettiği cep telefonunda iş arkadaşıyla yazışmalarında işyeri hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle işten çıkarılan bir işçinin başvurusunu karara bağladı.

AYM, işçinin özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar vererek iş mahkemesinde yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

Özel hayata saygı ve haberleşme hürriyetinin ihlali

Resmi Gazete’de yayımlanan karara konu başvuruda, işçinin iş arkadaşı ile yaptığı telefon yazışmalarının patronu tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesinin özel hayata saygı ve haberleşme hürriyetini ihlal ettiği iddia edildi.

Özel bir şirkette çalışan işçinin kendisine iş amacıyla tahsis edilmiş cep telefonu ile iş arkadaşı yaptığı yazışmalarda patron ve işyeri hakkında bazı küçük düşürücü ifadelerin bulunduğu iddiasıyla işten çıkartılmasına dair kararda, AYM, işçinin kullanımına sunulan iletişim araçlarının kullanım sınırlarını, incelenme/denetlenme yetkisini ve amaca aykırı kullanılmasına bağlanan yaptırım hususunu içerecek aydınlatmanın yapılmadığını tespit etti. Ayrıca, iş telefonunda yapılacak incelemenin sınırlı ve uyumlu olması gerektiğini belirtti.

'Mesajlaşma programları kişisel olarak da kullanılabilir'

Kararda, mesajlaşma programlarının kişisel olarak da kullanılabileceği yönünde değerlendirme yapılarak başkasına ait cep telefonunun denetlenmesinin özel hayata ve haberleşmenin gizliliğinin korunmasına dair makul beklentiye aykırı olduğu belirtildi. AYM ilgili hakların ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

