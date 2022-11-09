AYM önünde gözaltına alınan öğretmenler serbest bırakıldı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) karşısındaki parkta, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali istemi görüşülürken “meslek nöbeti” tutmak istediği için gözaltına alınan sendika yöneticisi 5 öğretmen serbest bırakıldı.

Öğretmenleri ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca sosyal medya hesabından, “Bakan Soylu'nun ‘Mukadder’ memuruna göre; oturmak, ayakta durmak, parkta çay içmek yasakmış. Gözaltına alınan Eğitim İş ve Eğitim Sen MYK Üyeleri serbest... Öğretmenlik mesleği için olduğu kadar AYM için de bugün kritik bir gün... Tarihe not düşüyoruz” dedi.