AYM Leyla Güven’in tutuklanması hakkında ihlal kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven hakkında ihlal kararı verdi.

Kızı Sabiha Temizkan sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaparak "Annem Leyla Güven’in 2018’de milletvekili seçilmesinden sonra hakkında verilen tahliye kararının aynı gün itirazla tekrar tutuklamaya dönüşmesi ve vekillik süresince 7 ay tutuklu kalmasından dolayı AYM Genel Kurulu 7 Nisan'da ihlal kararı verdi. Karar dün gece geç saatlerde Genel Kurul Gündemi Sonuçları arasında duyurulmasına rağmen gerekçeli karar henüz yayınlanmış değil" ifadesini kullandı.