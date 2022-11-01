AYM ‘Kürdistan’ ifadesi nedeniyle ceza verilen Osman Baydemir'in başvurusunu reddetti

Eski HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, parti sözcüsü olduğu 2017 yılında, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada “Ben Kürdistan’dan gelen bir temsilci olarak benim isteğim bu çatı, Türk’ün ve Kürdün ortak çatısı olmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

O dönem yeni uygulamaya giren Meclis İçtüzüğü ilk kez Baydemir için uygulanarak, Baydemir’e Genel Kurul’a iki birleşim katılmama ve iki maaş tutarında para cezası verilmişti.

Baydemir, avukatı Serdar Çelebi aracılığıyla “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini” belirterek 2018 yılında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

MLSA'dan Deniz Tekin'in haberine göre, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, başvuruyu 27 Ekim’de gündeme alarak karara bağladı. AYM henüz gerekçesini açıklamadığı kararda, Baydemir’in yasama faaliyeti esnasındaki sözleri nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine dair bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu.

AYM’nin önümüzdeki günlerde gerekçeli kararını açıklaması bekleniyor.