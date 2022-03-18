AYM, Erdoğan'ın kararnamesini iptal etti

CHP, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin (CBK) bazı hükümlerini anayasaya aykırılık gerekçesiyle AYM’ye taşımıştı. Başvuruyu görüşen AYM, DDK’nin dernek görevlilerini görevden uzaklaştırma yetkisini oybirliğiyle iptal etti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre kararda, “Demokrasilerde böyle bir örgüt, devlet tarafından korunması gereken temel haklara sahiptir” denildi. Kararda, DDK’nin bu yetkisinin anayasa aykırılık içerdiği kaydedildi. DDK’nin diğer yetkilerine ilişkin ise AYM üyeleri anlaşmazlık yaşadı. AYM Başkanı Zühtü Arslan, kararnamede iptal edilmesi reddedilen toplam altı, AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ise toplam yedi düzenlemede muhalif kaldı. İptal istemi oy- çokluğu ile reddedilen düzenlemeler arasında, “kamu kurum ve kuruluşlarındaki teftiş kurulları ile soruşturmacının faaliyet, yetki, görev ve sorumluluk esaslarının söz konusu CBK ile düzenlenmesini” öngören madde ile DDK’ye “denetimleri ilgilendiren yönetmelikler hakkında uygun görüşü verme ya da vermeme yetkisi” tanıyan düzenleme de yer aldı.