AYM: Cizre’de sokağa çıkma yasağı sırasında ölenlerin yaşam hakkı ihlal edilmedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Aralık 2015'te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında hayatını kaybedenlerin yaşam hakkının ihlal edildiğine dair yapılan başvuruyu esastan reddetti. Mahkeme, "yaşam hakkının öldürmeme yükümlülüğü bakımından ve usul boyutunun ihlal edilmediğine” hükmetti.

AYM kararı, başvuruyu yapanların avukatı Ramazan Demir'in tepkisini çekti. Davayı yeniden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacaklarını açıklayan Demir, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"AİHM 2018’de yaptığı duruşmada AYM’nin vereceği kararı bekleyin demişti. AİHM’de yapılan duruşmada AYM’nin bugün verdiği kararı vereceğini ayrıntılı olarak ifade ettik ancak dikkate alınmadı. AYM’nin gerekçeli kararı bize ulaştıktan sonra dosyaları tekrar AİHM önüne taşıyacağız.”

AİHM, 2015-2016'da Cizre, Silopi ve Sur'da uygulanan sokağa çıkma yasağı konusunda Türkiye aleyhine yapılan 32 başvuruyu 4 Nisan 2019 tarihli kararında reddetmişti. Ret kararının gerekçesi olarak, "iç hukuk yollarının tüketilmemesi" gösterilmişti. Mahkeme, iki başvuruyu da "kabul edilemez" bulmuştu.