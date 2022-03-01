AYM Başkanı Arslan'dan hakimlere tutuklama uyarısı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda İş Yükü ve Çözüm Önerileri" sempozyumunda konuştu. Arslan, AYM’ye 2012 yılından bugüne kadar toplamda 383 bin bireysel başvuru yapıldığını söyledi.
Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruların ilk iki yılda 10 bine ulaştığını belirten Arslan, "Yaklaşık on yıllık bireysel başvuru uygulamasına bakıldığında ağır bir iş yüküyle karşı karşıya olunduğu görülecektir. Bireysel başvurunun başladığı 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne toplam 383 bin civarında başvuru yapılmış, bunlardan yaklaşık 310 bini karara bağlanmıştır. Bugün itibariyle Mahkememizin önünde 73 binin üzerinde derdest başvuru bulunmaktadır" dedi.
Başvuru sayısının her geçen yıl arttığını da belirten Arslan, "İlk iki yıl toplam 10 bin civarında olan başvuru, 2014 ve 2015 yıllarında yıllık 20 bine yükselmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bireysel başvuru sayısı rekor düzeyde yükselerek 100 bini aşmıştır. Bu sayı 2017 yılından 2021 yılına kadar istikrarlı bir şekilde yıllık ortalama 40 bin olarak gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.
Arslan şunları söyledi: