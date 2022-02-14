AYM Başkanı Arslan 'korkutucu' diyerek açıkladı: Dramatik bir boyuta ulaştı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof Dr. Zühtü Arslan, Avrupa Konseyi tarafından uygulanan "Anayasa Mahkemesi'nin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.
İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya Avrupa Konseyi Ankara Ofisi Başkanı Cristian Urse, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu ve çok sayıda hakim savcı katıldı.
"Dramatik boyuta ulaştı'
Açılışta konuşma yapan AYM Başkanı Arslan, Türkiye'de yapılan başvuru sayısının neredeyse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile aynı olduğunu belirtti. Ocak ayında 12 bin bireysel başvuru yapıldığını dile getiren Arslan, bu durumun işleri zorlaştırdığını belirtti.
Zühtü Arslan şöyle konuştu: