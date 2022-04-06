Aylin Sözer'in katili: İdam etmezseniz ben intihar edeceğim zaten

Aydın Üniversitesinde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'in (48) boğazını kesmesinin ardından cesedini yaktığı iddia edilen sanık Kemal Ayyıldız (32) üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek "Delilleri araştırın eğer çıkmazsa beni idam edin. İdam etmezseniz ben intihar edeceğim zaten" dedi.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Ayyıldız Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Aylin Sözer’in komşusu D.K. duruşmada tanık olarak dinlendi.

Olay günü sanık Ayyıldızı evinin önünde gördüğünü, Ayyıldızın kapüşonunu kapatarak binaya girdiğini ve kendisinden şüphelendiğini söyledi. Bir süre sonra Sözer’in evinden çığlık sesi duyduğunu kaydeden tanık D.K. bir süre sonra binalarının önüne polis ekibi geldiğini kaydetti.

Sözer’in evinden kara dumanlar çıktığını kaydeden D.K. akşam haberlerinde gösterilen kişinin olay günü gördüğü kişi olduğunu belirtti.,

Sanık kendi avukatının azledilmesini istedi

Söz verilen tutuklu sanık Kemal Ayyıldız, tanığın ifadelerinin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek “Benim Aylin Sözer’i öldürme gibi bir kastım, amacım olmadı. Benden önce vefat etmişti. Benim eve giriş saatimle, ölüm saati farklı.

Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Aylin Sözer’in başka insanlar tarafından öldürüldüğünü söyledim. Benim avukatım orada oturuyor, alacağı paranın derdine düşüyor. Ben avukatımın azledilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

'İdam etmezseniz intihar edeceğim'

Suçlamayı kabul etmediğini yineleyen sanık Ayyıldız, delillerin araştırılmadığını, cezaevinde elinin kolunun bağlı olduğunu öne sürerek “Delilleri araştırın. Ben buradan bir şey elde edemeyeceğim, sadece doğruyu istiyorum. Delilleri araştırın eğer çıkmazsa beni idam edin. İdam etmezseniz ben intihar edeceğim zaten” dedi.

Kapının önüne kurduğu barikatı yakarak polislere direndiğini kabul eden sanık Ayyıldız, bu eylemi çocuklarının hayatı için yaptığını öne sürerek “Ben ceza almaktan korkmuyorum. Ama benim hayatımla birlikte diğer hayatları da söndürmeyin” diye konuştu.

Sanık avukatı müvekkilinin beyanlarının ardından sanığın savunamayacağından duruşma salonundan ayrılmak istedi.

Tutukluluk hali devam etti

Avukat beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kemal Ayyıldızın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Ayyıldıza zorunlu müdafi tayinine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Aylin Sözer’in (48) 26 Kasım 2020de hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede sanık Kemal Ayyıldızın (32) Sözer’in boğazını kesip yakarak kaybettiği öne sürülüyor.

İddianamede sanık Ayyıldızın “Tasarlayarak bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Ayrıca sanık Ayyıldızın “Silahla konutta yağma”, “Mala zarar verme”, “Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” ve “Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık” suçlarından toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Ayrıca bir diğer sanık Murat Delde hakkında da olay günü Kemal Ayyıldıza IBAN gönderdiği gerekçesiyle “Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs” suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.