Aylık dergi TKP'nin Sesi okurlarıyla buluştu

Komünistler, halkın ayağa kalkması, sömürücü sınıfın düzeniyle hesaplaşması için kolektif bir örgütleyici yaratmayı, bir basılı yayını düşten gerçeğe çevireli, neredeyse yüz elli yıl geçti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bu geleneği her dönemin ihtiyacına göre farklılaşan periyotlarla çıkarttığı yayınlarıyla yıllardan beri devam ettiriyor. İçinde bulunduğumuz Haziran ayından itibaren TKP'nin Sesi adıyla ilk sayısı çıkan aylık dergi okuyucuyla buluştu.

'Eşitlik ve özgürlük için'

Derginin editör yazısında dijitalleşmenin arttığı bu çağda TKP'nin basılı bir yayın çıkarmadaki ısrarı da şöyle açıklanıyor:

"Kapitalizmin ancak insanların ve doğanın canı pahasına ayakta durabildiğinin açıkça görüldüğü bir dünyada, ülkemizde de sermaye ve gericiliğin sömürüsüne, aydınlık olan her şeye düşmanlığına karşı mücadele yükseliyor. Emekçiler başta olmak üzere toplumun bütün ezilen kesimleri üzerinde zulmünü katmerleştirerek kârına kâr katanların, düzenlerini zorbalıkla sürdürebildiği koşullarda, TKP’nin Sesi basılı olarak çıkmaya devam ediyor.

Kökeninde kapitalizmin yaşama aykırı sisteminin yattığı ölümcül bir virüs, sermayenin cirosunu katladığı bir fırsata dönüştürülürken, çaresi bile patentle ilaç tekellerinin kasasını doldurmakta kullanılırken, çalışmak zorunda olan emekçi insanlar hiç umursanmadan ölümle karşı karşıya getirilirken, TKP’nin Sesi, insanlığın büyük umudunu, boyun eğmeme kararlılığını, dünyayı değiştirme iradesini temsil ediyor.

TKP’nin sözü, sermayenin bu çürümüş saltanatına son verecek biricik güç olan işçi sınıfının sözüdür.

Peki neden? Bunca dijital olanak varken, neden TKP'nin sesi basılı olarak çıkıyor?

Çünkü, teknoloji, insan sıcağının yerini asla tutamayacak. Çünkü, sözünüzü iletme araçları da, sözünüze dahildir.

Basılı bir yayın, uzanan eldir, uzatılan eldir. TKP, ellerin buluştuğu yerde bulur anlamını.

İkon değil, somut olarak, kanlı canlı, sıcak eller.

Basılı yayın, yüz yüze geliştir. Dokunmadır.

Bir yayını vücuda getirenlerle, o yayının seslendiklerinin terden, tenden temasıdır."



Dergiyi TKP binaları, semt evleri ve işçi evlerinden edinebilir, size en yakın TKP binasıyla ilgili bilgi almak için [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

Dergide yer alan yazılar şu şekilde: