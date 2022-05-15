Aylık 81 bin liraya geçici istihdam yapan Kıyı Emniyeti: İlana kimse başvurmadı

Sayıştay raporuna yansıyan verilere göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), yazılım ve bilişim işlerinin yürütülmesi amacıyla TÜRKSAT’la iki danışman için sözleşme imzalamıştı. TÜRKSAT tarafından gönderilen danışmanlardan birinin tarım lisesi, diğerinin de ön lisans mezunu olduğu, tarım lisesinden mezun olan danışman için 26 bin 217 TL, bilgisayar iki yıllık ön lisans mezunu olan danışman için ise aylık 54 bin 532 TL ödendiği ortaya çıkmıştı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, konuyu KİT Üst Komisyon Toplantısı’nda gündeme getirdi. KİT Komisyonu üyesi milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan KEGM Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, liyakatsız oldukları halde oldukça yüksek meblağlar ödenerek istihdam edilen iki bilişimci hakkında, "TÜRKSAT'tan aldığımız hizmetle ilgili yine söylemek isterim ki biz iki yazılım mühendisi ilanına bu işten önce çıkmıştık, şartları sağlayan hiçbir kimsenin başvurusu İŞKUR'dan bize düşmedi. TÜRKSAT dışında kimseye veya herhangi bir kişiye para ödenmemiştir, şirketimizden TÜRKSAT'a bu para ödenmiştir bu hizmetin karşılığı olarak." dedi.

CHP'li Atila Sertel ise "TÜRKSAT'a siz bildirmişsiniz, liyakatli, eğitimli yazılımcı istemişsiniz; onlar da ‘Bizim elimizde bu yok, liyakatli bir yazılımcı, bilgisayarcı yok, öyleyse size tarım lisesi mezunu verelim.’ ‘Tamam, o da olur, tarım lisesi mezunu, onu aldık.’ Böyle bir anlayışı kabul etmek mümkün değil. Kıyı Emniyetine liyakatli ve sınavla bilgisayar, yazılım mühendislerini alın" diye konuştu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde göreve başlatılan danışmanların aranılan niteliklere sahip olduklarına dair herhangi bir sertifikaya da sahip olmadıkları Sayıştay tarafından yazılmıştı.