Aykut Küçükkaya'dan Atakan Sönmez'e 'zimmet' yanıtı: ‘Zarar karşılandığı için suç duyurusundan vazgeçildi’

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AKP’nin yargı kararıyla CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez'in, Cumhuriyet gazetesi internet sitesinde sorumlu müdürü olarak görev yaptığı dönemde haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle işten çıkarıldığı yönündeki haberler üzerine başlayan tartışma sürüyor.

Sönmez'in T24'e yaptığı açıklamalarda söz konusu paranın gizli bir anlaşma değil, dönemin yöneticilerinin inisiyatifiyle yatırılan "maaş+prim" olduğunu savunması ve hakkında hiçbir suç duyurusu bulunmadığını vurgulaması üzerine, dönemin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Kamuoyunu bilgilendirmenin elzem hale geldiğini belirten Küçükkaya, Sönmez'in işine son verilme sürecini ve hukuki boyutunu detaylandırdı.

‘Reklam gelirlerinden oluşan bir havuz tespit edildi’

Eylül 2018'de Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildiğini hatırlatan Küçükkaya, göreve başlamasından kısa bir süre sonra gazetenin hukuk bürosunun usulsüz bir para transferi ağı tespit ettiğini belirtti.

Hukuk servisinin tespit ettiği listede dönemin internet sitesi sorumlu haber müdürü Atakan Sönmez'in de bulunduğunu ifade eden Küçükkaya, bu gelişme üzerine Sönmez'i bizzat odasına çağırarak işten çıkarılma kararını kendisine tebliğ ettiğini kaydetti.

Küçükkaya, süreci şu sözlerle aktardı:

Eylül 2018’de yaklaşık 30 yıl emek verdiğim Cumhuriyet Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni oldum. GYY olduktan birkaç hafta sonra (aradan 8 yıl geçtiği için günü tam hatırlamıyorum) gazetenin hukuk bürosu “2017 yılından bu yana gazetenin internet sitesinde reklamdan elde edilen gelirin bir bölümünün başka bir hesaba aktarıldığı, oluşan bu havuzdan internet sitesindeki bazı isimlere, yöneticilere maaş dışında ödeme yapıldığı” tespitini iletti. Ödeme yapılan isimler arasında internet sitesinin sorumlu haber müdürü Atakan Sönmez de vardı. Ben de Atakan Sönmez’in işten çıkarılmasına karar verdim. Bu kararı da kendisine odama çağırarak bizzat ilettim."

Suç duyurusu neden yapılmadı?

Sönmez'in kamuoyuna yaptığı açıklamada yer alan "İşten çıkarıldım ama hakkımda suç duyurusunda bulunulmadı" şeklindeki sözlerine de yanıt veren Küçükkaya, yasal işlem başlatılmamasının gerekçesini gazetede yaşanan bir başka gelişmeye bağladı.

Küçükkaya, olayın yargıya taşınmamasıyla ilgili "önemli ayrıntı" olarak nitelendirdiği durumu şöyle açıkladı:

"Hukuk servisi, daha önce internet sitesinden ayrılan bir çalışan, gazetenin talep ettiği para iadesinin büyük bölümünü gazetenin muhasebesine ödediği için suç duyurusunda bulunmaktan vazgeçmişti."

Küçükkaya, "2021 yılının Aralık ayında sendikalı çalışanların işten atılması üzerine Cumhuriyet’in Genel Yayın Yönetmenliği’nden ve gazetedeki tüm görevlerinden istifa eden bir isim olarak konuya açıklık getirdiğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sönmez ne demişti?

Atakan Sönmez, hakkındaki iddialar üzerine yaptığı açıklamada, ilgili dönemde gazete yöneticilerinin tutuklu olması nedeniyle maaşlarda resmi bir düzenleme yapılamadığını, bu nedenle kendisine dönemin yöneticisi Oğuz Güven tarafından formül olarak "maaş+prim" usulüyle ödeme yapıldığını öne sürmüştü.

Sönmez, paranın iddia edildiği gibi gizli bir hesaba değil, doğrudan maaş hesabına yattığını belirterek, "Haksız kazanç elde etti denilen iddiada ben hak kaybına uğrayan tarafım. Ortada bir zimmet, dolandırıcılık suçu olsaydı savcılığa verilirdi. Benimle ilgili herhangi bir suç duyuruları yok" ifadelerini kullanmıştı. Sönmez ayrıca, Kartal Belediyesi'nde de "bankamatik memuru" olarak çalıştığı iddialarını reddederek, 2024 seçim kampanyasında fiilen danışmanlık yaptığını ve yakın zamanda istifa ettiğini söylemişti.

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