Aykut Erdoğdu'dan açıklama

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu eski eşi ile birkaç ay önce yaptığı telefon görüşmesinin sosyal medyada yayınlanması sonrası Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Erdoğdu "Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…" dedi.

Eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun'un hastaneye kaldırıldığını söyleyen Erdoğdu yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"1- Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü birşey söyleyemem…



2- Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara’dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum…

4- Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…"