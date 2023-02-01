Aykut Erdoğdu CHP’ye geri döndü

CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bugün toplanan Merkez Yönetim Kurulu kararıyla partiye geri döndü.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Erdoğdu'nun milletvekilleri WhatsApp grubuna da eklendiği bildirildi.

CHP'ye geri dönen Erdoğdu’nun Mart ayında ayrıldığı eşi Özge Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydı sosyal medyada paylaşılmış ve bu görüşmede yakın zamanda evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun ve Parti Meclisi hakkında kullandığı ifadeler gündem olmuştu. Bu görüşmenin kamuoyuna yansımasının ardından Erdoğdu ve Torun çifti CHP’den istifa ettiği açıklanmıştı.