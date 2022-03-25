HDP’den istifa eden eski Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in partisinin adı netleşti.

'Sessizlerin Sesi Hareketi' olarak yola çıkan Bilgen’in yeni kuracağı partinin adı Türkiye’nin Sesi Partisi, kısaltması da ‘SES’ olacak. Bilgen de partinin, ‘kurucu başkanı’ sıfatını taşıyacak.

Partinin tüzük ve programı tamamlandı ve 31 Mart Perşembe günü İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçeleri teslim edilecek.

Türkiye’nin Sesi Partisi, bakanlığa 30 kurucu üye ile başvurusunu yapacak. Bu 30 kurucu arasında mimar, mühendis, hukukçular ve patronlar yer alacak. Partinin amblemi konusunda ise çalışmalar bir süre daha devam edecek.