Ayhan Bilgen’in partisi logosunu değiştiriyor

Ayhan Bilgen öncülüğünde başlayan ‘Sessizlerin Sesi Hareketi’, 31 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığı’na belgelerini teslim ederek Türkiye’nin Sesi Partisi’ni (SES) kurdu. 31 kurucu üye ile yola çıkan partinin logosunun Demokratik Sol Parti’nin (DSP) logosuna benzerliği tartışmaları da beraberinde getirdi.

SES’in logosunda güvercin simgesi olmasının ardından DSP’nin konuyu yargıya taşıyacağı açıklamaları üzerine Ayhan Bilgen, “Konuşarak çözelim” ifadelerini kaydetti.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Türkiye’nin Sesi Partisi, logoyla ilgili yeni bir çalışma yapma kararı aldı. Bir ay içerisinde Büyük Kurultay’ı toplayacak olan parti, partinin logosunu bu kurultayda değiştirecek. Bu süreçte kurucular kurulu yeni logo için tartışmalar yapacak ve bir karar verecek.