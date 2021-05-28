AKP'nin Taksim'de yeni caminin açılışını Haziran Ayaklanması'nın yıldönümüne denk getirdiğine dikkat çeken Boyun Eğme, bugün "Hesap vereceksiniz" manşetiyle çıktı.

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin 293. sayısında şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bir yanda artan işsizlik ve yoksulluk, diğer yanda ortaya saçılan mafya, siyaset ve sermaye arasındaki kirli ilişkiler…

AKP’nin tüm derdi ise Türkiye ilericiliğinden rövanş almak.

AKP bugün Taksim’de yeni caminin açılışını yaptı.

Gericilerin yıllarca kurdukları hayalin açılışı da Haziran Ayaklanması’nın yıl dönümüne denk getirildi. Güya hesap görüyorlar, intikam alıyorlar.

Türkiye bu gerici çeteye teslim olmayacak. Aydınlık bir ülke kurmak için verilen mücadele mutlaka kazanacak. Ülkedeki yoksulluğu, sömürüyü ve çürümeyi gericilikle örtemeyecekler. Kabaran suçları ve yolsuzluklarıyla AKP, daha fazla gericilikle ayıplarının üzerini kapatamayacak.

Ne bu ülke AKP’nin deli gömleğine sığar ne de boyun eğmeyenler bu mücadeleden vaz geçer.

Aydınlık Türkiye mutlaka kurulacak!"