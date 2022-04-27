Aydınlar ve sanatçılar 1 Mayıs'a çağırıyor

TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde düzenlenen toplantıda DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB'nin davetiyle bir araya gelen aydınlar ve sanatçılar 1 Mayıs'a çağrı yaptı.

Çağrıda "Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, borçlarla, salgınla mücadele ederken AKP iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını bir avuç patrona ve ayrıcalıklı zümreye aktarıyor. Emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana olan herkesi 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya çağırıyoruz" denildi.

Toplantıya Rutkay Aziz, Orhan Aydın, Tilbe Saran, Menderes Samancılar ve Mazlum Çimen gibi sanatçılar katıldı.