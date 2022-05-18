Aydınlanma neferi: Türkan Saylan anılıyor

AKP ve eski ortağı Gülen Cemaati'nin Ergenekon operasyonları sırasında sahte belgelerle hedef aldığı, çirkin manşetlerle saldırdığı Türkan Saylan, 13 yıl önce bugün hayata veda etmişti.

Bir tıp doktoru olan Türkan Saylan, aynı zamanda Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı'nın kurucusu.

Özellikle kız çocuklarının okutulması için kampanyalar düzenleyen Saylan, ÇYDD'nin de kurucusu.

1990'da kurulan Öğretim Üyeleri Derneği'nin kurucuları arasında da yer alan, yine aynı yıl kurulan İ.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kuruluşunda görev alan Saylan, aydınlanmacı kimliğinden dolayı, gericilerin, laiklik ve aydınlanma düşmanlarının her dönem hedefinde yer aldı.

Saylan, düzmece mahkemelerde sahte delillere dayalı hukuksuz yargılamalarla iktidar ve ortağı tarafından uzun süre hedef alınmıştı.