'Aydın'ın topuklu Efesi' Özlem Çerçioğlu'na soruşturma izni

Hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla partisinden isimlerin de tepki gösterdiği CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında soruşturma izni verildi. Çerçioğlu 2024 yerel seçimlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeniden aday göstereceklerini duyurduğu 3 büyükşehir belediye başkanından biri.

İçişleri Bakanlığı'nın 2021'de verdiği soruşturma izniyle, bakanlık müfettişleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu 32 belediye çalışanı hakkında ön inceleme raporu hazırladı. Ancak Çerçioğlu ve şüpheliler Danıştay'a itiraz etti. Bunun üzerine yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldikten sonra tekrar soruşturma izni verdi. Bu izin çerçevesinde de yeniden rapor hazırlandı.

Sabah'tan Ceylan Torlak'ın haberine göre, Aydın Büyükşehir Belediye sınırları içinde 18 Ocak 2017'de yapılan 30 ay süreyle ana arterlerin temizlenmesi işi ihalesinde de 922 bin 340 lira olan aylık bedel, 2 milyon 183 bin liraya yükseltildi. Yıllık olarak yüzde 237 oranındaki bu artış, kamu zararına yol açtı. Bu ihale için de belediyeden toplam 65 milyon 501 bin 220 liraya para alan Bilginay Temizlik şirketinin, Barka firmasının alt taşeronuydu.

2019'da ise kentsel temizlik işi için araç kiralama ihalesi açıldı. Bu ihale için de 33 firma doküman aldı. Ancak, teknik şartnamede yol süpürgesinin klimasız ve sağdan direksiyonlu olma şartı konuldu. Bu nedenle ihaleyi, birlikte giren Barka ile Bilginay firmaları kazandı. Teknik şartnameye konulan yol süpürgesinin klimasız ve sağdan direksiyonlu olma şartı, fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığı için ihalenin iptal edilmesi gerekiyordu.

Ayrıca Aydın'da cadde ve sokakların yıkanması ihalesinde 144 bin 103 lira, temizlik aracı kiralama ihalesinde 1 milyon 945 bin 757 lira kamu zararı meydana geldi.

Bu ihale nedeniyle de Çerçioğlu hakkında soruşturma izni verildi.

Efeler Belediye Başkanı CHP'den istifa etmişti

Çerçioğlu'na yönelik yolsuzluk iddiaları partisinden isimler tarafından da gündeme getirilmişti.

Aydın'ın merkez Efeler ilçesinin belediye başkanı Fatih Atay, büyükşehir belediyesinin asfalt ihalesinde 32 milyonluk yolsuzluk yapıldığını öne sürmüştü. Çerçioğlu ise Atay'a "sebepsiz zenginleşme" suçlamasıyla karşılık vermişti.

Efeler Belediye Başkanı Atay Eylül ayında düzenlediği basın toplantısıyla parti yönetiminin Çerçioğlu'na destek verdiğini belirterek CHP'den istifasını duyurmuştu. Atay "Aydın'da CHP yoktur, 'Özlem Çerçioğlu' partisi vardır. Ben de bu partiden istifa ediyorum. Görevimi bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğim" demişti.

Çerçioğlu'nun adı yolsuzlukla yargılanıp hapis cezası alan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un iddialarıyla da gündeme gelmişti. Aksoy Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da Necip Hablemitoğlu suikastinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla yargılanıp tutuklanan eski asker ve Avukat Levent Göktaş’ın hukuk bürosuyla anlaşma imzaladığını, ikili arasında derin bir rant ve ihale trafiğine dikkat çekti.

Yavaş ve İmamoğlu ile birlikte aday gösterilecek 3 isimden biri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Aydın'ın topuklu Efesi" diye nitelediği Özlem Çerçioğlu'nu önümüzdeki seçimlerde yeniden aday gösterecekleri sinyalini vermişti.

Özel "Sadece Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Aydın'ın topuklu Efesi ile ilgili genel başkanımızın da anketlerde gördüğü çok yüksek memnuniyet oranına dayanarak o yüksek memnuniyet oranlarıyla parti meclisine o sözün arkasında duran bir teklifle geleceğiz ve 3 belediye başkanımızı yeniden adaylaştıracağız" demişti.